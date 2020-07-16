أحمد خالد موسي وأسماء أبو اليزيد في كواليس "30 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

كشف المخرج أحمد خالد موسى، عن صورة جديدة له، من كواليس فيلمه السينمائي الجديد"30 مارس".

وظهر موسى، في الصورة مع الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: " 30 مارس".

يذكر أن الفيلم بدأ تصويره الأسبوع الماضي، ولكنه توقف يومين بسبب وفاة منتجة الفيلم مي مسحال.

فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة: أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي ‏رزق، وأحمد خالد صالح.