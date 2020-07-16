محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :
كشف المخرج أحمد خالد موسى، عن صورة جديدة له، من كواليس فيلمه السينمائي الجديد"30 مارس".
وظهر موسى، في الصورة مع الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: " 30 مارس".
يذكر أن الفيلم بدأ تصويره الأسبوع الماضي، ولكنه توقف يومين بسبب وفاة منتجة الفيلم مي مسحال.
فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة: أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي رزق، وأحمد خالد صالح.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد خالد موسي وأسماء أبو اليزيد في كواليس "30 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.