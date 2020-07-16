تراند اليوم : 6 معلومات لا تعرفها عن عمر طه الذي تصدر بحث جوجل في مصر بعد إعلان خطبته أمينة خليل

تصدر اسم عمر طه مواقع البحث في مصر بعد إعلان خطبته على الفنانة المصرية أمينة خليل.

وبحث المصريون عن معلومات تخص خطيب أمينة خليل لمعرفة هويته.

وفيما يلي بعض المعلومات عنه:

1. يعمل في مجال الهندسة

2. يحب الصيد سواء الأسماك أو الطيور أو الحيوانات المفترسة

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3. يحب السفر وزار العديد من الدول المتنوعة مثل الإمارات و فيتنام

4. لديه علاقات مع العديد من الفنانين بالوسط الفني والغنائي

5. ظهر مع الفنان عمرو دياب في صورة قبل أسابيع وفيما يبدو تجمعهما صداقة

6 . ظهر مع أمينة خليل في عدة مناسبات سابقة أبرزها حفلة لعمرو دياب.