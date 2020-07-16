شاهد قوة تشابه الملامح بين بوراك أوزجفيت ونجله.. صور

رنا صلاح الدين - يبدو أن الشبه بين الفنان التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك» ومولوده الأول والوحيد «كاران» سيزداد مع مرور الوقت، ومع تقدم عمر الأخير.

النجمة التركية فهرية أفجان، زوجة نجم «حب أعمى» فاجأت متابعيها، ونشرت صوراً جديدة تجمعها بابنها «كاران»، حيث التقطتهما الفنانة الشابة بشكل عفوي أظهر قوة الشبه بين النجم ونجله، حيث داعبت فهرية متابعيها بتعليق كتبت فيه اسقاطاً على هذا الشبه: «دعوني أبدو حاداً مثل والدي».

يُذكر أن بوراك أوزجفيت احتفل بزفافه على فهرية أفجان بعد قصة حب جمعتهما يونيو 2017، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول «كاران» أبريل 2019.

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8 أشهر كانت المدة التي حافظ فيها النجم التركي وزوجته الفنانة فهرية أفجان على عدم نشر أي صورة لمولودهما، إلا أن الأخيرة فاجأت الجميع ونشرت الصور الأولى لنجلهما ديسمبر الماضي، والتي تبادلها فانز النجمين بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن اعجابهم بجمال ملامح مولودلهما.

في نفس الوقت، انتقد بعض محبي النجمين تنازلهما عن خصوصية مولودهما، ونشرهما صور له علناً، وحذروهما من الحسد، واللافت أن بوراك لم ينكر ايمانه بالحسد في تصريحات جديدة، كشف فيها عن طريقته في تحصين ابنه قائلاً: «نؤمن بالعين، ولكننا ندعوا له من هذه الناحية، وننتبه كثيرا».

من ناحية أخرى، عُرض لبوراك أوزجفيت حديثاً مسلسله الجديد «قيامة عثمان»، وهو المسلسل الذي يعود به النجم التركي بعد غياب عن الشاشة، حيث كان مسلسل «حب أعمى» آخر عمل درامي عُرض له، وقد شارك في بطولته على مدى موسمين أمام الفنانة التركية نسليهان أتاغول.