نهى عابدين تتراجع عن الاعتزال وتعلن عن عودتها وتظهر بطلّة أنيقة.. شاهد

رنا صلاح الدين - عدلت الفنانة المصرية نهى عابدين عن قرار اعتزال التمثيل، الذي كانت قد صدمت به محبيها وأصدقائها من داخل الوسط الفني مايو الماضي.

نهى اعلنت عن عودتها للتمثيل بشكل غير مباشر عبر صورة جديدة نشرتها ظهرت فيها بطلّة شديدة الأناقة، ارتدت فيها فستان أزرق أبرز جمال قوامها، حيث تفاعل مع الصورة متابعوها وأصدقائها، معربين عن فرحتهم بعودتها لفنها، ومتمنيين لها التوفيق.

حكاية «ضي القمر» هي أول عمل درامي تتعاقد عليه نهى بعد عودتها للتمثيل، وهي إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا» للنجمة السورية كندة علوش، المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، بعدسة المخرجة مريم أحمدى، والعمل من تأليف يسري الفخراني، ويتكون من 60 حلقة، وهو عبارة عن 6 قصص منفصلة، تدور كل منها في 10 حلقات.

يُذكر أن نهى كانت قد اتخذت قرار اعتزال التمثيل دون الكشف عن أسباب قرارها، وكتبت: «قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم أني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت للقرار اللي هيريحني، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي»، في الوقت الذي لم تكشف فيه عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار المصيري».

آخر أعمال نهى كانت خلال شهر رمضان الماضي، حيث شاركت في بطولة مسلسل «اتنين في الصندوق» أمام حمدي الميرغني، محمد أسامة، بيومي فؤاد، انتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، وغيرهم، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، بالإضافة لمسلسل «ليالينا 80» أمام إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، محمد عادل، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.