تفاصيل خطوبة الفنانة أمينة خليل وموعد الزفاف.. صورة

رنا صلاح الدين - صورة متداولة على مواقع التواصل حول احتفال الفنانة المصرية أمينة خليل بخطبتها في أجواء عائلية في منزل الأسرة، بحضور أفراد قليلة من عائلتي العروسين، وذلك التزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا.

وبحسب مصدار فإن عريس أمينة هو رجل الأعمال عمر طه، الذى درس الهندسة فى أمريكا، ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف مطلع العام المقبل.

وتظهر أمينة في الصورة المتداولة وقد اختارت الأبيض في حفل الخطبة، حيث تألقت بفستان قصير شديد الأناقة، مسدلة شعرها على كتفيها بشكل منحها طلّة مشرقة، اشعّت فيها جمالاً وجاذبية، وفي الوقت الذي لم يتم الكشف عن هوية العريس، ظهر الأخير في الصورة خلال مراسم ارتداء خواتم الخطبة، حيث تلقت الفنانة تهاني محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي متمنيين لها النجاح والسعادة والتوفيق بحياتها الجديدة.

أمينة خليل

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ورغم مرور ساعات على انتشار الصورة على مواقع التواصل لم تعلن الفنانة أو تنفي الخبر وكذلك لم يتم تسريب أي صورة أخرى للحفل حتى موعد نشر الخبر.

يُذكر أن أمينة خليل تألقت حديثاً في مسلسل جديد بعنوان «ليه لأ» الذي عُرض على منصة «شاهدVIP»، والعمل من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، إخراج مريم أبو عوف، ويشارك أمينة بطولته هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، وغيرهم، وتتر المسلسل من غناء الفنانة المصرية آمال ماهر، والأغنية بعنوان «اللي قادرة» من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

من ناحية أخرى، تنتظر أمينة خليل عرض فيلمها الجديد «حظر تجول» من تأليف وإخراج أمير رمسيس، والذي تشارك في بطولته أمام إلهام شاهين أحمد مجدي، محمود الليثي، عارفة عبدالرسول، وغيرهم.