فن ومشاهير

زوج بورجو بيريجيك يخضع لفحص كورونا والفنانة لا تتحمل المشهد.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

رنا صلاح الدين - عاشت الفنانة التركية بورجو بيريجيك فترة عصيبة تخللها القلق والتوتر عندما شعر زوجها، الفنان إمره ياتكين بأعراض فيروس المستجد، وقرر الخضوع لفحص «كوفيد 19».

ورغم ظهور الأعراض عليه، ظلت بورجو إلى جانب زوجها، وقررت مرافقته لمستشفى بمنطقة أتيلار، لإجراء الفحص، وهناك كانت عدسات الباباراتزي للزوجين بالمرصاد، ونجحت في رصد كواليس المشهد، حيث خضع زوج النجمة التركية لفحص «كورونا»، بينما لم تتمكن بورجو من السيطرة على دموعها وهي تتابع إجراءات فحص زوجها.

الصحفيون سألوا بورجو وزوجها عند خروجهما من المستشفى عند نتيجة الفحص، حيث طمأنتهم الفنانة الشابة، مؤكدة أن نتيجة فحص زوجها جاءت سلبية.

يُذكر أن بورجو بيريجيك احتفلت زفافها يناير 2016، على الفنان إمره ياتكين في أحد افخم فنادق تركيا بعد قصة حب جمعتهما.

بورجو بيريجيك من مواليد 1989 في مدينة أنطاليا، بدأت حياتها الفنية عام 2007 من خلال مشاركتها في مسلسل «مفتول العضلات»، ثم شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها «حريم السلطان» عام 2011، كما تألقت عام 2014 ببطولة مسلسل «مسألة شرف»، أمام النجم التركي كرم بورسين، كما تضاعفت شهرتها وجماهيريتها بنجاحها في مسلسل «أغنية الحياة»، بينما كان مسلسل «الغراب» آخر أعمالها، وقد شاركت في بطولته على مدى موسمين أمام النجم التركي باريش أردوتش.

ecdf0bfcf8.jpg
b381863f7f.jpg
e2896381a5.jpg
c107952a8e.jpg
9fbf20de16.jpg
ceb0f949f3.jpg
2d55d27b4b.jpg
63672e8889.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زوج بورجو بيريجيك يخضع لفحص كورونا والفنانة لا تتحمل المشهد.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا