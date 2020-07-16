زوج بورجو بيريجيك يخضع لفحص كورونا والفنانة لا تتحمل المشهد.. صور

رنا صلاح الدين - عاشت الفنانة التركية بورجو بيريجيك فترة عصيبة تخللها القلق والتوتر عندما شعر زوجها، الفنان إمره ياتكين بأعراض فيروس كورونا المستجد، وقرر الخضوع لفحص «كوفيد 19».

ورغم ظهور الأعراض عليه، ظلت بورجو إلى جانب زوجها، وقررت مرافقته لمستشفى بمنطقة أتيلار، لإجراء الفحص، وهناك كانت عدسات الباباراتزي للزوجين بالمرصاد، ونجحت في رصد كواليس المشهد، حيث خضع زوج النجمة التركية لفحص «كورونا»، بينما لم تتمكن بورجو من السيطرة على دموعها وهي تتابع إجراءات فحص زوجها.

الصحفيون سألوا بورجو وزوجها عند خروجهما من المستشفى عند نتيجة الفحص، حيث طمأنتهم الفنانة الشابة، مؤكدة أن نتيجة فحص زوجها جاءت سلبية.

يُذكر أن بورجو بيريجيك احتفلت زفافها يناير 2016، على الفنان إمره ياتكين في أحد افخم فنادق تركيا بعد قصة حب جمعتهما.

بورجو بيريجيك من مواليد 1989 في مدينة أنطاليا، بدأت حياتها الفنية عام 2007 من خلال مشاركتها في مسلسل «مفتول العضلات»، ثم شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها «حريم السلطان» عام 2011، كما تألقت عام 2014 ببطولة مسلسل «مسألة شرف»، أمام النجم التركي كرم بورسين، كما تضاعفت شهرتها وجماهيريتها بنجاحها في مسلسل «أغنية الحياة»، بينما كان مسلسل «الغراب» آخر أعمالها، وقد شاركت في بطولته على مدى موسمين أمام النجم التركي باريش أردوتش.