شاهد رومانسية مكسيم خليل في الاحتفال بعيد ميلاد زوجته

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان السوري مكسيم خليل بعيد ميلاد زوجته الممثلة سوسن أرشيد، وشارك محبيه أجواء الاحتفال بصروة رومانسية تجمعهما بحديقة منزلهما.

مكسيم ارفق الصورة بتعليق غازل فيه زوجته، حيث كتب: «حدا بيعرف شي اسمه "النقاء بالفطرة".. بالنسبة الي بعرفه..ليكو قاعد على يميني.. واليوم عيد ميلاده ..ونشالله عقبال المية وتشوفي كل احلامك حقيقة قدامك.. كل سنة وانتي بخير حبيبي سوستي الحلوة».

فانز وأصدقاء مكسيم تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها سوسن بعيد ميلادها، متمنيين للثنائي دوام الحب والسعادة.

يُذكر أن مكسيم خليل تزوج من سوسن أرشيد عام 2004، وقد انجب منها ولدين هما «جاد ولوكاس»، وهي الزوجة الثانية في حياة مكسيم الذي سبق وتزوج من الفنانة يارا خليل، وانجب منها ابنه الأكبر «هاني».

من ناحية أخرى، شارك مكسيم خليل في مارثون دراما رمضان الماضي بمسلسل «أولاد آدم» الذي شارك في بطولته أمام قيس الشيخ نجيب، ماجي بوغصن، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات، وغيرهم، والعمل من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، في الوقت الذي تألق فيه خلال دراما رمضان 2019 بمسلسل «صانع الأحلام»، وهو من تأليف بشار عباس، وإخراج محمد عبدالعزيز، وشارك مكسيم في بطولته أمام الفنانة الأردنية مي سليم والمصرية أروى جودة واللبنانية جيسي عبدو، وطوني عيسى، وإيلي متري، وغيرهم.