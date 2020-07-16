تفاصيل القبض على المتحرشين بهنا الزاهد.. شاهد

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن نجاح الشرطة المصرية في القبض على المتحرشين بها، واعترافهم بارتكاب الجريمة بعد مواجهتهم بالفيديو الذي نشرته الممثلة الشابة لهم خلال قيامهم بالتحرش بها في أحد شوارع القاهرة.

هنا احتفلت بالقبض على المتحرشين بها من خلال صورة نشرتها لاستجابة وزارة الداخلية لطلبها بملاحقة المتهمين، وجاء فيها: «استجابة سريعة من وزارة الداخلية، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها صحبة قائدها وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم»، وأرفقتها الفنانة بتعليق كتبت فيه: «الحمد لله رب العالمين، شكرًا وزارة الداخلية، شكرًا الشرطة المصرية».

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الزهد كانت قد فاجأت متابعيها بمقطع فيديو، رصدت فيه مجموعة من الرجال داخل سياة نقل، اتهمتهم بالتحرش بها ومطاردتها، وشجعت الفتيات على فضح المتحرشين وعدم الخوف، ومحاولة أخذ حقوقهن بشكل قانوني، وعلى الفور، وجدت الفنانة الشابة استجابة سريعة من الجهات الأمنية التي تواصلت معها، لمتابعة القضية وملاحقة المتحرشين، كما تلقت الكثير من رسائل الدعم سواء داخل دائرة معارفها الشخصية والمعجبين، وكذلك على مستوى الإعلام.

من ناحية أخرى، تنتظر هنا الزاهد عرض فيلمها الجديد «الغسالة» تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم هنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام بيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد من الفنانين الذين يشاركون فى الفيلم كضيوف شرف على رأسهم الفنانة شيرين رضا.