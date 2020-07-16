بعد أن فرقتهم "كورونا" 4 أشهر.. وسام بريدي يلتقي أسرته ويشارك جمهوره بلقطات مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - التقى الإعلامي اللبناني وسام بريدي بأسرته المكونة من زوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي وابنتيهما، وذلك بعد أن فرقتهم "كورونا" لمدة 4 أشهر.

الإعلامي اللبناني شارك جمهوره بلقطات مؤثرة اثناء التقائه بأسرته في المطار لأول مرة منذ أربعة أشهر، حيث ظهر وهو يحتضن ابنته الكبرى.

وسام علق، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، بقوله: "شو كان غريب هالاحساس، أخيراً صارت عيلتي حدي".

وكان الإعلامي اللبناني وسام بريدي قد اتخذ قرارا في شهر مارس الماضي وصفه بأنه أصعب قرارا في حياته، لحماية أسرته من فيروس "كورونا".

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الإعلامي اللبناني نشر مقطع فيديو، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، كشف خلاله عن اتخاذه قرارا بالابتعاد عن أسرته ليدخل في حالة العزل الصحي، نظرا لسفره للخارج خلال الأيام الماضية وتنقله في المطار وعدد من الأماكن.

وأضاف: "بقالي 3 أيام عازل حالي.. اتخذت واحد من أصعب القرارات في حياتي وهو إني أكون بعيد عن عائلتي لأنه اضطريت أسافر الأسبوع الماضي وأنا موجود الآن خارج لبنان.. وذلك حماية لعائلتي لأنهم صارلهم معزولين لأكثر من شهرين بالبيت".

وسام بريدي

وتابع: "الأفضل إن عيلتي تكون ببيتي ومرتاحين لأن أنا ممكن بتعرضلهم بالفيروس وميكونش في أي مخاطرة.. القرار اللي اخدته مش بس هيحافظ على عيلتي وعلى كل الناس اللي بتتعامل معايا يمكن أنا أكون حامل فيروس مش حاسس بيه.. أرجوكم هذا الموضوع مش هزار".