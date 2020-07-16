سعد لمجرد يحتفل بحصوله على درع "اليوتيوب".. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد بحصوله على الدرع الماسي من إدارة موقع "اليوتيوب"، وذلك بعدما تجاوز عدد المشاركين في قناته على موقع "اليوتيوب" الـ 10 مليون مشترك.

الفنان المغربي نشر مقطع فيديو، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وهو يتسلم الدرع ويحتفل به مع متابعيه، وعلق قائلا: "الدرع الماسي.. الحمد لله".

يذكر أن الفنان المغربي سعد لمجرد يستعد لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "عدى الكلام"، الأربعاء 15 يوليو.

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وكان من المفترض أن يطرح سعد لمجرد كلي أغنيته "عدى الكلام" يوم 5 يوليو الجاري، ولكن أعلن تأجيل طرحها حدادا على وفاة الفنانة رجاء الجداوي، وحدد يوم 12 يوليو لطرحها، لكنه أعلن تأجيل طرحها مرة أخرى بسبب النجوم الذين توفاهم الله خلال الأيام الأخيرة، ومنهم الفنان محمود رضا والمنتجة مي مسحال.

وأغنية "عدى الكلام" هي أول أغنية يقدمها سعد لمجرد باللهجة المصرية، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

سعد لمجرد

سعد لمجرد