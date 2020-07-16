شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى متقال يعيد تقديم أغنية أبو جريشة "ماله والله ماله" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب حجازى متقال من تسجيل أغنية من الفلكور المصرى بعنوان "ماله والله ماله"، وهى إحدى أغنيات المطرب الراحل بحر أبو جريشة، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.
من ناحية أخرى يواصل حجازى متقال، تحضير أحدث كليباته الغنائية بعنوان "لاغى الناس" على طريقة رسم كرتونى، والأغنية من كلمات محمد البدرى، وألحان هانى السودانى، وتوزيع إسلام غلاب، وإخراج وليد جنيدى.
وليست هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها وليد جنيدى مع حجازى متقال، حيث تعاونا من قبل فى كليب أغنية "مانجا" وهى من كلمات وألحان الراحل "الريس متقال"، وبتوزيع موسيقى جديد لميدو مزيكا، وهندسة صوت محمد جودة.
يذكر أن المطرب حجازى متقال، هو نجل الراحل الريس متقال الذى نجح فى وضع فن الفلكلور الصعيدى فى مكان مميز، ومنذ فترة يعمل حجازى الإبن على استكمال مشواروالده، والذى صنع اسمه منذ ظهوره فى أحد برامج المواهب.
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