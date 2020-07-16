شكرا لقرائتكم خبر عن نداء شرارة تجدد تعاونها مع أحمدراؤول بعد نجاح أغنية" حبيتك بالتلاتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة الأردنية نداء شرارة مع الشاعر أحمد حسن راؤول، فى أغنية سينجل جديدة لم تستقر علي اسمها حتى الآن، ولكن تحمل الطابع الرومانسي وهي من ألحان وتوزيع اللبناني جان ماري رياشي، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب، ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها أحمد حسن راؤول مع نداء شرارة، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "حبيتك بالتلاتة"، وهى من ألحان سامر أبو طالب وتوزيع جان ماري رياشي.

وكانت المطربة نداء شرارة طرحت مؤخرًا، وتحديدًا شهر يونيو الماضي، أغنية سينجل تحمل اسم"شروط"، من كلمات إيهاب غيث، وألحان محمود أنور، وتوزيع جان مارى رياتشي .

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وكانت المطربة نداء شرارة طرحت أيضا، في شهر رمضان الماضي ، دعاء دينيا بعنوان "إنى ظلمت نفسى"، وتقول كلمات الدعاء: "اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم".

يذكر أن نداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى وعلى يوسف وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.