شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطوبة الفنانة أمينة خليل.. والزواج مطلع العام المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة أمينة خليل، منذ ساعات بخطبتها على رجل الأعمال عمر طه، الذى درس الهندسة فى أمريكا، واقتصر الحفل على أفراد العائلتين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومن المقرر أن يتزوج العروسان مطلع العام المقبل، عقب انتهاء تفاصيل المنزل وخلافه.

وينشر ”الخليج 365”، مجموعة من الصور التى جمعت العروسين قبل خطوبتهما، بحضور عدد من نجوم الفن والمجتمع فى مقدمتهم الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربينى.

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يشار إلى أن أمينة خليل عرض لها مسلسل " ليه لأ" ، المسلسل يدور فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، ‏وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة‎.‎

مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎

كما تنتظر أمينة خليل عرض فيلم "صاحب المقام" مع آسر ياسين، ويسرا، ومجموعة من الفنانين، علي إحدى المنصات الرقمية، اخراج ماندو العدل.