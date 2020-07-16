سمية الخشاب تنشر صورًا جديدة في أحضان الطبيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة سمية الخشاب، مجموعة صور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي ترتدي الكمامة وتحاوطها الأشجار من جميع الاتجاهات.

واعتذرت سمية الخشاب مؤخرًا عن فيلم "صابر وراضي"، الذي سيقوم ببطولته الفنان أحمد أدم.

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وعلم "الخليج 365" أن اعتذارها جاء بسبب خوفها من الإصابة بفيروس كورونا، وأيضا خوفا على والدتها، التي تحرص على اصطحابها إلى مواقع التصوير.

ورغم انتشار أنباء عن تصوير المشاهد، التي لا تظهر بها سمية، لحين اللحاق بفريق العمل، فقد تأكد الخليج 365 أن سمية انسحبت بشكل نهائي وتم استبدالها بالمذيعة رزان مغربي.

الفيلم من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإنتاج أحمد السبكي.