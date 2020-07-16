قبل افتتاحه مساء اليوم.. المخرج خالد جلال يتفقد اللمسات الأخيرة لمسرح ساحة الهناجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
تفقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، اللمسات الأخيرة من تجهيزات واستعدادات مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، والذي من المقرر افتتاحه مساء اليوم الخميس، تحت رعاية وحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.
وخلال جولته، تأكد "جلال"من تجهيز المسرح لاستقبال رائعة صلاح جاهين وسيد مكاوي، أوبريت "الليلة الكبيرة"، والذي يعرض بعده العرض المسرحي "البخيل" إعداد وإخراج خالد حسونة، حيث شهد المسرح مسائ أمس البروفة النهائية للمسرحية.
كما تأكد رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، من الانتهاء تماما من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن يحضر حفل الإفتتاح اليوم كوكبة من قيادات وزارة الثقافة، والشخصيات الهامة، وعدد من رجال الصحافة والإعلام .
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