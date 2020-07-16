هكذا روج أحمد مجدي للجزء الثاني من مسلسل "الأنسة فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان أحمد مجدي، على الترويج للجزء الثاني من مسلسل "الأنسة فرح".

ونشر مجدي، صورا له مع أسماء أبو اليزيد، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شادي وفرح راجعين تاني.. استنوا الجزء الثاني من الأنسة فرح قريباً".

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه في 4 أجزاء، كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي وإخراج أحمد الجندي، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثاني.

وتدور أحداث المسلسل حول "فرح" التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل في أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التي يدور حولها المسلسل الأجنبي الذي تم اقتباس أحداثه منه.