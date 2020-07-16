"مستعد لحمل السلاح والدفاع عن بلدي".. نجوم الفن يعلقون على أزمتي سد النهضة وليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن، التعليق على الأحداث السياسية الجارية المتعلقة بأزمتي سد النهضة، والتدخل التركي في الأراضي الليبية، وذلك عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونرصد ما قاله النجوم، في التقرير التالي :

وليد فواز

كتب الفنان وليد فواز، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏أدعو الله سبحانه وتعالى ألا يكون سيناريو أزمة ‎سد النهضة يؤدي إلى حرب والعياذ بالله.. وعن نفسي مستعد لحمل السلاح والدفاع عن بلدي مصر.. عن طيب خاطر أدعم جيشنا الوطني ضد أي مؤامرات، الحياد وقت الخطر خيانة".

رامي جمال

كتب الفنان رامي جمال، عبر حسابه على تويتر:"وقت الجد في ضهر جيشنا وبلدنا ورئيسنا وتحيا وستحيا مصر بإذن الله.. ما يحدث ليس صدفة ولكن الله خير حافظ".

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مصطفى شعبان

كتب الفنان مصطفى شعبان، عبر حسابه على تويتر :" ‏كل الثقة في جيش بلدي تحيا مصر.. الجيش المصري".

حسن الشافعي

وكتب الملحن حسن الشافعي، عبر تويتر:" ‏مصر.. مصر.. تحيا مصر.. حتى آخر نفس.. تحيا مصر".

أحمد الشامي

كتب الفنان أحمد الشامي، عبر تويتر، قائلا : "‏معاك يا ريس ومع قواتنا المسلحة ..أي حد يقدر يفهم إن في يوم واحد تركيا تعلن نية اعتداءها علينا وسبحان الله.. في نفس اليوم يتم البدء في ملئ سد النهضة اللي اثيوبيا أعلنتها بشكل رسمي أكيد كل ده متفق عليه.. ربنا معاك يا ريس ومع جشنا وحكومتنا وإن شاء الله محدش يقدر على مصر".



عمرو سعد

كتب الفنان عمرو سعد، عبر حسابه على إنستجرام :"نثق في استمرار تدفق النيل، كما تدفق لآلاف السنين قدر الثقة في توحد الشعب المصري خلف قيادته السياسية المخلصة، ونثق أن حدود مصر، ستظل آمنة قدر إيمان وعزيمة وصدق مقاتليها، وسيعلم الجميع وليس للمرة الاولي أن الأزمات مهما كانت قوتها لا تسطيع كسر مصر بل على العكس لا تزيدها إلا صلابة وكرامة وايمانا بعدالة القضايا .. سيتعلم الجميع ممن سولت لهم أنفسهم أمراً أن المصريين لا تزيدهم هموم الزمن إلا عنادا لتجاوز المستحيل، فالأزمات منحة من الله للمصريين وليست محنة.. منحة من الله لتوحيد الهمم درسا لكل من تهاون واستهان، درس الكرامة المصرية التي تجري في العروق كمجرى النيل على الأرض المقدسة .. سيظل الشعب المصري صاحب جذور التحضر الإنساني مهما فعل الزمن أو دفعه الإهمال حينا للإهمال أو دفعته الظروف يوما لاختيارا ليس على الطريق الصحيح سيظل المصري يحمل چينات الإبداع والتحضر والكرامة حتى لو لم يحمل جيبه مجموعة من أوراق باليه، أعتقد الأغبياء انه بها يستطع شراء الحضارة او الإنسانية، ستبقى مصر والمصريين كما حفظها الله غير منقوصة نقطة ماء، أو حبة رمل، وسيشهد الجميع أن من صنع شمس الحضارة يوماً، لا يغيب".