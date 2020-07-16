فيديو .. هيكات يطرح برومو Surrealistic Resurrection

طرح باند هيكات برومو أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم Surrealistic Resurrection، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وتعد أغنية Surrealistic Resurrection، كما تشارك الفنانة سراي في الغناء، والأغنية من ألبوم In Nomine Artem Blackium، والمقرر طرحه يوم الخميس الموافق 6 من شهر أغسطس المقبل.
ويضم ألبوم In Nomine Artem Blackium على 8 أغاني، وهم: Naamah، King Ov The Underworld، O Apollyon, O Azael، Into The Ultimate، Sorrow.
يذكر أن باند هيكات طرح مؤخرًا أغنية بعنوان Oceans Ov Hell، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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