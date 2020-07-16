شاهد.. خطوبة أمينة خليل على عمر طه وهذا موعد الزواج رسميًا

احتفلت الفنانة أمينة خليل، بخطبتها على رجل الأعمال عمر طه، الذي تخرج من كلية الهندسة بإحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية.
واقيم حفل الخطوبة في أجواء عائلية اقتصرت على الأهل والمقربين فقط، بسبب جائحة فيروس كوروناالمستجد، حيث اتخذ جميع الحضور الإجراءات الاحترازية.
ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف رسميًا في مطلع عام 2021، وذلك عقب انتهاء اتفاقيات الزواج، وانتهاء تفاصيل المنزل وخلافه.
ومن ناحية أخرى تشارك الفنانةأمينة خليل في بطولة فيلم صاحب المقام، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وبطولة كل من آسر ياسين، يسرا، ريهام عبدالغفور، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، هالة فاخر، إنجي المقدم، نسرين أمين، محمد لطفي، وائل الفشني، محمد عادل، محمد رضوان، إبراهيم السمان، إبراهيم نصر، محسن محيي الدين، حسن يوسف.
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