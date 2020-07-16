ظهرت الفنانة أمينة خليل، في حفل خطوبة، وذلك في أجواء عائلية اقتصرت على الأهل والمقربين فقط، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
ورغم أن تداول العديد من الأنباء عن خطبوتها إلا أنه لم يهنئها أحد من زملائهابحفل الخطوبة، مما يدعم أن ذلك مشهد في عمل فني جديد، كما أن أمينة خليل لم تصرح بأي شئ، مما يزيد من التكهنات حول أن هذه حفل خطوبتها أم لا.
ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة أمينة خليل في بطولة فيلم صاحب المقام، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وبطولة كل من آسر ياسين، يسرا، ريهام عبدالغفور، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، هالة فاخر، إنجي المقدم، نسرين أمين، محمد لطفي، وائل الفشني، محمد عادل، محمد رضوان، إبراهيم السمان، إبراهيم نصر، محسن محيي الدين، حسن يوسف.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل حقيقة خطوبة أمينة خليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.