تفاصيل حقيقة خطوبة أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل، في حفل خطوبة، وذلك في أجواء عائلية اقتصرت على الأهل والمقربين فقط، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ورغم أن تداول العديد من الأنباء عن خطبوتها إلا أنه لم يهنئها أحد من زملائها

بحفل الخطوبة، مما يدعم أن ذلك مشهد في عمل فني جديد، كما أن أمينة خليل لم تصرح بأي شئ، مما يزيد من التكهنات حول أن هذه حفل خطوبتها أم لا.

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ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة أمينة خليل في بطولة فيلم صاحب المقام، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وبطولة كل من آسر ياسين، يسرا، ريهام عبدالغفور، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، هالة فاخر، إنجي المقدم، نسرين أمين، محمد لطفي، وائل الفشني، محمد عادل، محمد رضوان، إبراهيم السمان، إبراهيم نصر، محسن محيي الدين، حسن يوسف.