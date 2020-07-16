صورة.. أمينة خليل تتصدر التريند بخطبتها

تصدرت الفنانة أمينة خليل، مؤشر البحث العالمي جوجل، في مصر والوطن العربي، وذلك بعد ظهور خطبتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، واقتصر الحفل على الأسرة والأصدقاء المقربين.

وانتشرت صورة الخطبة كالنار في الهشيم عبر السوشيال ميديا، حيث

ظهرت أمينة بفستان أبيض قصير رقيق.

وحتى الآن لم تعلن أمينة عن الأمر عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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يذكر أن أمينة خليل عرض لها مؤخرا مسلسل "ليه

لأ" عبر منصة "شاهد vip".مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى ‏أمين، بطولة هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت ‏وهاني ‏عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف‎.‎

أمينة خليل فتاة ثرية تحب التصوير في مسلسل ليه لأ