تصدرت الفنانة أمينة خليل، مؤشر البحث العالمي جوجل، في مصر والوطن العربي، وذلك بعد ظهور خطبتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، واقتصر الحفل على الأسرة والأصدقاء المقربين.
وانتشرت صورة الخطبة كالنار في الهشيم عبر السوشيال ميديا، حيثظهرت أمينة بفستان أبيض قصير رقيق.
وحتى الآن لم تعلن أمينة عن الأمر عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن أمينة خليل عرض لها مؤخرا مسلسل "ليهلأ" عبر منصة "شاهد vip".
مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، بطولة هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.
أمينة خليل فتاة ثرية تحب التصوير في مسلسل ليه لأ
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. أمينة خليل تتصدر التريند بخطبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.