نضال الشافعي يُؤكّد انتهاء زمن "البوس والطبطبة" ويُعلن عودته للكوميديا

كشف الفنان المصري نضال الشافعي عن عودته للكوميديا من خلال مفاجآت سيعلن عنها قريبًا، وذلك بعد ابتعاده عنها في أعماله الأخيرة حيث تنوّعت أدواره بين الشر والأدوار الجادة بشكل عام.



وقال الشافعي في لقاء خاص له: "إن شاء الله هقدم حاجة كوميدي قريب، وعلى فكرة فيلم زنزانة 7 في كذا ملمح لايت كوميدي، وأنا بحب الفكرة دي أوي، وفي الأيام الجاية في مفاجآت هتسعد الجمهور بخصوص العودة للكوميديا"، وعن فيلم "زنزانة 7"، قال: "سعيد جدًا إننا انتهينا من آخر يوم تصوير، الفيلم بطولة جماعية والفكرة دي بقت منتشرة، وده شيء كويس للجمهور والممثلين خصوصًا لو في علاقة ود ومحبة بين طاقم العمل".



وأضاف: "لي الشرف إني أكون مع أحمد زاهر في الفيلم، هو عشرة عمر من أيام الأكاديمية والمعهد، وده أول لقاء لينا في مجال الاحتراف، وقد إيه أنا سعيد بيه وإحنا بنتعامل مع بعض بشكل عفوي، هو ممثل فخم وتقيل وده بيثير جوة الممثل اللي قدامه الرغبة في إنه يبقى على نفس القدر من المباراة علشان نمتع الناس".



وأردف الشافعي: "معانا مجموعة من الممثلين الرائعين جدًا، مايا نصري وعبير صبري ومنة فضالي وكلهم نجوم وعلى رأسنا، وعلى مستوى الكوميديا معانا مدحت تيخة وفي إيهاب فهمي وأحمد تهامي اللي قايم بدور مختلف خالص في هذا العمل"، وعن ظروف فيروس كورونا، قال مازحًا: "كويس إننا واقفين قدام بعض دلوقتي.. كورونا ظرف صعب جدًا وأتمنى لكل الناس إن ربنا يحفظهم ويحميهم ويبعد أي شر عن أهاليهم.. دايمًا في حالة الخوف والقلق على نفسك وأهلك وبلدك".

وأكمل: "دايمًا بمشي بالكمامة والكحول، بقوا شيء أساسي موجودين في العربية.. والمسافات بيني وبين الي قدامي زي ما بتقول فكرة التباعد الاجتماعي".



واستطرد الفنان المصري: "دايما وقت الحظر كنت بقول العلاقات البشرية هتختلف تمامًا ما قبل الكورونا وما بعد الكورونا، خلاص بقى في نظام، حتى الناس في الشارع لما تيجي تتعاملي معاهم بيبقى في ود وحب بس اللي واقف قدامك بيبقى مقدر إنك مش هتقدري تسلمي عليه، خلاص مبقاش فيه البوس والأحضان والطبطبة، لأن كل واحد بقى خايف على التاني أكتر ما هو خايف على نفسه".

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