شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى فى صورة جديدة على البحر..وجمهوره: التكشيرة دى مش لايقه ع البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضي الفنان أحمد العوضي، الإجازة الصيفية على أحد الشواطئ برفقة زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، وبين الحين والآخر يشارك متابعيه وجمهوره عبر منصات السوشيال ميديا، صورا له خلال استمتاعه بمياه البحر على أحد الشواطئ.



العوضي

ونشر الفنان أحمد العوضي مساء الأربعاء، صورة جديدة له، خلال قضائه الإجازة الصيفية، إلا أنه لم يعلق على الصورة واكتفى بنشرها فقط، فيما لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث كتبت إحدى المتابعات :"التكشيرة دي مش لايقه ع البحر خالص والله"، فيما قالت أخرى :"حتى بعد ياسمين مازلت مكشر"، فيما كتبت أخرى :"يارب تضحك".

وفي وقت سابق، وشارك الفنان أحمد العوضي وزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، متابعيهما وجمهورهما عبر حساباتهما على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بصورتين جديديتن أثناء قضاء الإجازة الصيفية على أحد الشواطئ.

ونشر الفنان أحمد العوضي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلى الجانب الآخر شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز صورتها على حسابها عبر موقع انستجرام.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل ‏‏"ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ‏وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، ‏وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا.‏

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بينما شارك النجم أحمد العوضى في أحدث أعماله مسلسل شديد الخطورة، ‏الذي يعرض في يوليو على منصة ‎ ‎watch it، ويتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏

المسلسل من تأليف ‏محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولته كل من ‏‏رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة ‏العيلى، حسنى ‏شتا، خالد كمال‎، وذلك بعدما نجح العوضى فى خطف الأنظار خلال موسم دراما رمضان الماضى عبر لعبه شخصية هشام عشماوى فى مسلسل "الاختيار"