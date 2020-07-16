شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تعود لمسرحية "المتفائل" وعرضها على "القومى" فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الفنانة سهر الصايغ إلى مسرحية المتفائل مرة أخرى بعد اعتذارها عن المشاركة فى عروض الاسكندرية، والتى أقيمت على مسرح بيرم التونسى بدء من 22 ديسمبر الماضى واستمرت لمدة شهر، حيث جاء اعتذار سهر بسبب انشغالها بمسلسل "النهاية" مع يوسف الشريف، والذى تطلب سفرها مع فريق العمل إلى الأردن للتصوير هناك.

وتستعد سهر الصايغ لبدء بروفات المسرحية من جديد خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما تحدد عرضها خشبة المسرح القوى بالعتبة للعام الثانى على التوالى بدء فى ثانى أيام عيد الأضحى المقبل، حيث تم عرض الموسم الأول للمسرحية على المسرح القومى لمدة 75 ليلة عرض وتحقيقها نجاحاً مميزاًبرفع لافتة كامل العدد.



مسرحية المتفائل

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.

وفى سياق آخر تستأنف سهر الصايغ تصوير مشاهدها فى مسلسل "قوت القلوب" الأسبوع المقبل بعد توقفه قبل شهر رمضان الماضى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث تشارك فى بطولة العمل الى جانب ماحدة زكى وخالد زكى ورانيا فريد شوقى ومحمد أنور و محمد أنور، إسلام جمال، نورهان، هايدى رفعت وتأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

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سامح حسين وسهر الصايغ فى عرض المتفائل



سهر الصايغ وسامح حسين فى عرض المتفائل



سهر الصايغ وسامح حسين فى عرض المتفائل