الفنان جرجس حنا يناقش السلوكيات في "اعرف امكانياتك"

القاهرة - لايف ستايل
كشف الفنان الشاب جرجس حنا والشهرة الفنية (چو) عن تقديمه لفقرة سلوكية تحمل عنوان "اعرف امكانياتك" ضمن سلسلة حلقات "مدارس أحد اون لاين"، حيث يظهر بلوك مختلف تماما.
واوضح جرجس انه يجسد في الحلقات شخصية "جرجس" الذي يحاول تعليم السلوكيات الصحيحة للاطفال والشباب في عمر الحضانة وحتى الاعدادية، لافتاً ان الحلقات تهدف الي تعليم الطفل السلوكيات الصحيحة بأنواعها ومناقشة القضايا والطباع وجميع السلوكيات الخاصة بالاطفال في جميع مراحل حياتهم.
يشار الي ان الفنان جرجس حنا له باع كبير جدا من الاعمال الفنية سواء مسرح او سيت كوم او كاميرا خفية و مسرح كنائسي، وعمل لفترة في مسارح رمسيس مع المخرج رضا رمزي، وقدم معه سهرة درامية بعنوان "في انتظار عطية" وهي حلقات منفصلة وشارك الفنان جرجس في حلقة من ضمنها بعنوان "محصل الغاز" ، وقدم فيلم تشارلي شابلن في نسخته المصرية، ومسرحية "حملان وسط الذئاب" والتي قام بتأليفها واخراجه.
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