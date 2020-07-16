شكرا لقرائتكم خبر عن برفقة ابنته.. محمد رمضان يشوق جمهوره بأغنية "تيك توك" من نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" إلى أغنية "تيك توك"، حيث نشر مقطع فيديو ظهر فيه مع ابنته قائلا :" يارب يعجبكم واللي سهران هيشوفه معانا النهاردة واللي هينام يشوفه بكرة لما يصحى".

وأصدر الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "تيك توك" مع النجم سوبر كاسو، على راديو أنغامى، استعدادا لطرحها على قناته على ‏اليوتيوب. ‏



محمد مضان في مقطع الفيديو

وأعلن رمضان مؤخرا عن الانتهاء من تصوير الكليب، قائلا:"انتهينا من تصوير كليب تيك توك.. إخراج حسام الحسيني مدير ‏تصوير وائل درويش.. قريباً تيك توك.. ثقة فى الله نجاح‎".‎



محمد مضان في مقطع الفيديو

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‎"‎تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية ‏فى ‏بلده‎..‎‏ ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ‏ليس الأول ‏لرمضان ‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع ‏النجم المغربى ‏سعد لمجرد فى أغنية "إنساي"، وأيضا ‏التعاون جديد ‏سيجمعه مع نجم الرابر ‏ميتر جيمس وهو ما كان قد أعلن عنه سابقاً ‏أثناء حفلته فى المغرب ‏ديسمبر الماضي‎. ‎



محمد مضان في مقطع الفيديو

وفي وقت سابق نشر الفنان محمد رمضان على صفحته الرسمية بموقع ‏إنستجرام صورتين للإعلان عن الكليب الجديد لأغنيته "تيك ‏توك" ‏بإطلالات زاهية، إحداها ببدلة رسمية باللون الأصفر والثانية بإطلالة ‏صيفية بقميص استوائى وسروال أبيض، وفى الصورتين ‏برزت ساعته ‏التى شغلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية‎.‎

وقدر ثمن الساعة بـ275 ألف دولار إذ ذكرت أنها ماركة باتيك فيليب ‏وهى الساعة مصنوعة بالكامل من الذهب الأبيض عيار 18 ‏مرصعة ‏بـ903 ماسات لامعة و182 ماسة باجيت يبلغ مجموعها نحو 18.2 ‏قيراطًا‎.‎