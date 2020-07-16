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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المهرجان التجريبى يعلن شكل دورته المقبلة فى ظل أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
جاء إعلان د.علاء ضمن "بث مباشر" أطلقه قبل ساعات عبر صفحة المهرجان الرسمية على فيس بوك ، قدم من خلاله وعلى مدار 35 دقيقة تقريبا طرفاً من ملامح الدورة القادمة كما تحدث عن تطور عملية بحث إدارة المهرجان عن شكل لتقديمه مع تفشى وباء كورونا وضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا ،وصولا إلى الشكل الذى تم الاستقرار عليه ورحبت به وزيرة الثقافة المصرية د.إيناس عبدالدايم، مضيئا على بعض النقاط الجدلية التى ثارت خلال الفترة الماضية فى الأوساط المسرحية المصرية .
دكتور علاء قال إن مساق "ذاكرة المهرجان" سيتضمن عرض فيديوهات لأعمال سبق تقديمها فى دورات المهرجان المختلفة ، وإقامة ندوات وحلقات نقاشية حولها ، كما يتضمن المساق إعادة طرح نسخ إلكترونية " pdf" من إصدارات المهرجان القديمة والتى لم يتح لشباب المسرحيين الإطلاع عليها أو ضمها إلى مكتباتهم.
أما ثانى الفعاليات الجديدة التى ستتضمنها دورة هذا العام فهى إحتفالية خاصة لمناسبة ذكرى يوم المسرح المصري، وهو الحدث الذى تراجع الإهتمام به مؤخرا،ليأتى إحياء بريقه مرة أخرى كجزء من دور المهرجان التجريبى .
د.علاء عبد العزيز قال إن الاحتفالية ستكون بعيدة عن البكائية واستدعاء جراح الحدث فى هذا اليوم الذى يتوافق وذكرى حادث قصر ثقافة بنى سويف الشهير، بل جاءت الفكرة لإدارة المهرجان من باب الاحتفاء بالمسرح المصرى وسط ضيوفه ، لكن الإجراءات الاحترازية التى غيرت شكل المهرجان أدت لتغير ملامح الاحتفالية التى تم اسنادها إلى واحد من كبار المخرجين المصريين والعرب ــ كما وصفه ــ وهو المخرج ناصر عبدالمنعم الذى يعمل حاليا على هذه الاحتفالية، وأضاف :"لا زلنا نعمل على قائمة المكرمين فى هذا اليوم والتى ستضم أسماء بعض شهداء محرقة بنى سويف إضافة إلى عدد من الناجين".وتمنى عبدالعزيز ممن سيلونه فى إدارة المهرجان ان يحافظوا على الاحتفالية كسنة وقاعدة من ثوابت المهرجان.
كما رحب رئيس المهرجان فى ختام كلمته بكافة الآراء والاقتراحات من شباب المسرحيين المصريين والعرب، من أجل الخروج بمهرجان يليق بإسم مصر و بإسم مسرحها وتاريخه، وأحلام شبابه وكباره .
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