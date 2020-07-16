شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المهرجان التجريبى يعلن شكل دورته المقبلة فى ظل أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دكتور علاء عبد العزيز سليمان رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى عن اطلاق مساق غير تنافسى ‏بعنوان "ذاكرة المهرجان" واحتفالية خاصة لمناسبة يوم المسرح المصرى 5 سبتمبر ضمن فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان ‏والتى تقام فى الفترة من 1 الى 11 سبتمبر المقبل " أون لاين‎ "‎

جاء إعلان د.علاء ضمن "بث مباشر" أطلقه قبل ساعات عبر صفحة المهرجان الرسمية على فيس بوك ، قدم من ‏خلاله وعلى مدار 35 دقيقة تقريبا طرفاً من ملامح الدورة القادمة كما تحدث عن تطور عملية بحث إدارة المهرجان عن ‏شكل لتقديمه مع تفشى وباء كورونا وضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا ،وصولا إلى الشكل الذى تم الاستقرار ‏عليه ورحبت به وزيرة الثقافة المصرية د.إيناس عبدالدايم، مضيئا على بعض النقاط الجدلية التى ثارت خلال الفترة ‏الماضية فى الأوساط المسرحية المصرية‎ .‎

دكتور علاء قال إن مساق "ذاكرة المهرجان" سيتضمن عرض فيديوهات لأعمال سبق تقديمها فى دورات المهرجان ‏المختلفة ، وإقامة ندوات وحلقات نقاشية حولها ، كما يتضمن المساق إعادة طرح نسخ إلكترونية‎ " pdf" ‎من إصدارات ‏المهرجان القديمة والتى لم يتح لشباب المسرحيين الإطلاع عليها أو ضمها إلى مكتباتهم‎.‎

أما ثانى الفعاليات الجديدة التى ستتضمنها دورة هذا العام فهى إحتفالية خاصة لمناسبة ذكرى يوم المسرح المصري، وهو ‏الحدث الذى تراجع الإهتمام به مؤخرا،ليأتى إحياء بريقه مرة أخرى كجزء من دور المهرجان التجريبى ‏‎.‎

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د.علاء عبد العزيز قال إن الاحتفالية ستكون بعيدة عن البكائية واستدعاء جراح الحدث فى هذا اليوم الذى يتوافق ‏وذكرى حادث قصر ثقافة بنى سويف الشهير، بل جاءت الفكرة لإدارة المهرجان من باب الاحتفاء بالمسرح المصرى ‏وسط ضيوفه ، لكن الإجراءات الاحترازية التى غيرت شكل المهرجان أدت لتغير ملامح الاحتفالية التى تم اسنادها إلى ‏واحد من كبار المخرجين المصريين والعرب ــ كما وصفه ــ وهو المخرج ناصر عبدالمنعم الذى يعمل حاليا على هذه ‏الاحتفالية، وأضاف :"لا زلنا نعمل على قائمة المكرمين فى هذا اليوم والتى ستضم أسماء بعض شهداء محرقة بنى سويف إضافة ‏إلى عدد من الناجين‎".‎وتمنى عبدالعزيز ممن سيلونه فى إدارة المهرجان ان يحافظوا على الاحتفالية كسنة وقاعدة من ‏ثوابت المهرجان‎.‎

كما رحب رئيس المهرجان فى ختام كلمته بكافة الآراء والاقتراحات من شباب المسرحيين المصريين والعرب، من أجل ‏الخروج بمهرجان يليق بإسم مصر و بإسم مسرحها وتاريخه، وأحلام شبابه وكباره‎ .‎