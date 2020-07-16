شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يدعمون القيادة السياسية بنشيد "اسلمى يا مصر" لمحمد محسن ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغنى الفنان الشاب محمد محسن بالنشيد الوطنى السابق لمصر «اسلمى يا مصر إننى الفدا.. ذى يدى إن مدت الدنيا يدًا» قبل أن يتبدل ‏إلى "بلادى بلادى" وقدمه محسن فى شكل جديد من إخراج حسام حامد، وحاز الكليب على مشاهدات كبيرة ليصبح النشيد ‏الوطنى على السوشيال ميديا، خاصة مع التحديات التى تواجهها مصر جنوبًا وغربًا، ليعبر كل منهم عن دعمه للقيادة السياسية بهذه ‏الأغنية.‏

وعن نجاح الأغنية قال الفنان محمد محسن، إن إعادة غنائه لنشيد «اسلمى يا مصر» شرف له ولأى شخص فى الوسط الفنى، معربًا عن ‏سعادته من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعى حول الأغنية‎.‎

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية‎ «DMC»‎، الأربعاء، أن الأغنية تم طرحها ضمن مشروع يعمل ‏عليه الفترة الماضية مع الموزع الموسيقى يحيى يوسف؛ لتسجيل الأغانى القديمة، وتجديد أغانى التراث مرة أخرى‎.‎

وكشف أنه بدأ المشروع بداية شهر يونيو ونفذ أغنية «أنا هويت» لسيد درويش وأيضًا أغنية لبنانية ثم بعدها قبل 30 يونيو بدأ النشيد ‏المصرى لأنه أحب هذا، ثم بدأ يصل إليه التفاعل وردود الأفعال حول العمل ليقرر بعدها تصوير الأغنية كفيديو كليب.‏

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ولفت إلى أنه يتأثر فى كل مرة يسمع فيها الأغنية، معقبًا على مدة تصوير الفيديو: «لم تستغرق 24 ساعة، والتصوير تم بسهولة ‏ومرونة وسلاسة لم نواجه مشاكل والوقت كان حليفنا.‏

وأضاف محسن أن الأغنية تم إذاعتها على عدد كبير من القنوات ونالت ردود أفعال كبيرة وإشادة واسعة أسعدته خلال اليومين ‏الماضيين.‏

تعود قصة هذا النشيد لكلمات الشاعر والأديب المصرى مصطفى صادق الرافعي، وألحان صفر على، قبل أن يتم تغيير النشيد أكثر ‏من مرة وصولًا إلى نشيد "بلادى بلادى".‏