شكرا لقرائتكم خبر عن 228 مليون دولار خسائر شركة Wanda Film الصينية بسبب كوفيد19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Wanda Film ، أكبر مشغل لسلسلة السينما في الصين، أنها تتوقع الإبلاغ عن خسارة صافية تتراوح بين 214 و 228 مليون دولار، وذلك بعد إغلاق السينمات في النصف الأول من العام في الصين بسبب COVID-19، وفي المقابل حققت الشركة صافي ربح قدره 75 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة المدرجة في بورصة الأوراق المالية "أغلقنا أكثر من 600 دار سينما في الصين منذ 23 يناير ، وتوقفت السينما في الخارج عن العمل بعد نهاية مارس"و وأضافت "الدخل التشغيلي انخفض بهامش كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب التكاليف الثابتة مثل الرواتب والإيجار، كما أشاروا أيضًا إلى أن الفيروس التاجي قد أخر تصوير الدراما التلفزيونية.

وتدير Wanda Film أكثر من 600 مجمع سينمائي عبر 230 مدينة صينية، 73 منها افتتحت العام الماضي فقط - بالإضافة إلى 53 مجمعًا في الخارج ، بشكل أساسي في أستراليا ونيوزيلندا.

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تم إغلاق دور السينما في الصين منذ أواخر شهر يناير كإجراء لوقف انتشار الفيروس، ويشاع حسب حسب المواقع الصينية المهتمة بالسينما أن عمليات إعادة الافتتاح ستبدأ في نهاية هذا الشهر ، حتى أن مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي يستعد للاطلاق نهاية الشهر ، ولكن لم تظهر أي بيانات رسمية حتى الآن.

والجدير بالذكر انه توقعت إدارة الأفلام الصينية في أبريل أن عمليات الإغلاق التي يسببها الفيروس التاجي ستعني خسائر شباك التذاكر الصينية بأكثر من 4 مليارات دولار هذا العام.