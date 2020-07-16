شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد هنيدى يتقمص شخصية جاستن بيبر فى إحدى الكليبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقته الكوميدية، سخر الفنان محمد هنيدى من إحدى أغنيات المطرب العالمى جاستن بيبر، من خلال نشر "فيديو" ظهر خلاله يشبهه إلى حد كبير، خضع إلى عملية تعديل عن طريق برامج المونتاج، وعلق قائلاً :"هنيدى بيبر".

وانهالت التعليقات من متابعو الفنان محمود هنيدى، عبر حسابه بموقع تويتر، حيث قال أحدهم:"أنت تطورت جدا يا فنان في فترة الكورونا"، وغرد أخر:" بكل الحالات أنت الفنان الجميل والمفضل لنا"، وكتبت هاجر:"لا هنيدي العادي بتاعنا أحلى عاجبنا يفوزي وأنت مش بيبر"، وسخر أخر:"بس عشان المصداقية دور واحد على نفس طولك".

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال أحداث فيلمه الجديد "النمس والإنس" دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ويقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها، حيث انتهى من تصوير مشهد زفافهما الأيام الماضية بديكور اخل استوديو شريف عرفة.













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فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أعمال محمد هنيدى.

ويعود محمد هنيدى بفيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله وهى فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.



