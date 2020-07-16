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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش وحسن الشافعى عن أزمة سد النهضة وليبيا: "احنا 100 مليون مقاتل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم كلا من الفنان مصطفى درويش والملحن حسن الشافعى، الموقف المصرى في أزمة سد النهضة والاحتلال التركى لدولة ليبيا، مشيرين إلى أهمية توحد الشعب المصرى خلف قياداته السياسية.
وكتب الفنان مصطفى درويش، عبر حسابه بموقع فيس بوك :" اثيوبيا وتركيا اعرفوا أن كتب علينا القتال احنا 100 مليون مقاتل وأنا من دلوقت علي أتم استعداد للتطوع في الجيش المصري حالا".
وعلق حسن الشافعى، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً :" مصر مصر تحيا مصر.. حتي أخر نفس تحيا مصر".
يشار أن دعم عدد من نجوم الفن، موقف مصر حول أزمة سد النهضة الإثيوبي وموقفها تجاه الأوضاع في ليبيا، في إطار ذلك، تفاعل الفنان مصطفى شعبان، مع هاشتاج الجيش المصرى، الذى تصدر قائمة الأكثر رواجا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد بيان البرلمان الليبى الذى يدعو فيه الجيش المصرى التدخل لحل الأزمة فى ليبيا، مؤكدًا ثقته فى الجيش المصرى، حيث غرد النجم مصطفى شعبان عبر تويتر قائلا :"كل الثقة فى جيش بلدى.. تحيا مصر".
من جانبه، شارك عمرو سعد متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة نهر النيل، معلقا عليها قائلا :"نثق في استمرار تدفق النيل كما تدفق لآلاف السنين قدر الثقة في توحد الشعب المصري خلف قيادته السياسية المخلصة ونثق أن حدود مصر ستظل آمنة قدر إيمان وعزيمة وصدق مقاتليها".
وأضاف: "وسيعلم الجميع وليس للمرة الأولى أن الأزمات مهما كانت قوتها لا تستطيع كسر مصر بل علي العكس لا تزيدها الا صلابة وكرامة وإيمانًا بعدالة القضايا وسيتعلم الجميع ممن سولت لهم أنفسهم أن المصريين لا تزيدهم هموم الزمن إلا عنادًا لتجاوز المستحيل فالأزمات منحة من الله للمصريين وليست محنة، منحة من الله لتوحيد الهمم درسًا لكل من تهاون واستهان".
وتابع: "درس الكرامة المصرية التي تجري في العروق كمجري النيل علي الأرض المقدسة وسيظل الشعب المصري صاحب جذور التحضر الإنساني مهما فعل الزمن أو دفعه الإهمال حينا للإهمال أو دفعته الظروف يومًا لاختيار ليس علي الطريق الصحيح سيظل المصري يحمل چينات الإبداع والتحضر والكرامة حتي لو لم يحمل جيبه مجموعة من أوراق باليه، اعتقد الأغبياء أنه بها يستطع شراء الحضارة أو الإنسانية ستبقي مصر والمصريين كما حفظها الله غير منقوصة نقطة ماء أو حبة رمل وسيشهد الجميع أن من صنع شمس الحضارة يوما لا يغيب".
في سياق متصل، قال الفنان أحمد الشامي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "معاك يا ريس ومع قواتنا المسلحة.. أي حد يقدر يفهم إن في يوم واحد تركيا تعلن نية اعتداءها علينا وسبحان الله في نفس اليوم يتم البدء في ملء سد النهضة اللي إثيوبيا أعلنتها بشكل رسمي أكيد كل ده متفق عليه.. ربنا معاك يا ريس ومع جشنا وحكومتنا وإن شاء الله محدش يقدر علي مصر".
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