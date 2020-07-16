شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة أمينة خليل .. صورة على السوشيال ميديا تثير التساؤلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورة مثيرة للجدل انتشرت عبر مواقع التواصل منسوبة لتقارير صحفية ترجح خطوبة الفنانة الشابة امينة خليل، إلا أن النجمة لم توضح على آى من حساباتها المعتمدة حقيقة الأنباء التى تتحدث عن خطبتها. وتظهر الصورة حالة من السعادة البادية على النجمة الشابة بجوار شخص لحظة ارتدائها لما يظهر وكأنها دبلة خطوبة. Advertisements

صورة متداولة للفنانة أمينة خليل وتشكك متابعو النجمة الشابة حول اذا ما كانت الصورة لخطوبة رسمية أم مشهد مر عمل فنى جديد، وما دعم تلك الشكوك هو عدم تفاعل أى من زملاء وأصدقاء أمينة خليل من الفنانين على مواقع التواصل، مع الصورة أو تهنئة النجمة الشابة على هذه المناسبة السعيدة فى حال التأكد من حدوثها رسميًا.

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