شكرا لقرائتكم خبر عن أغنيتان حصة "مدين" من ألبوم إليسا الجديد ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الملحن مدين بأغنيتين فى ألبوم إليسا المقرر طرحه خلال الأيام ‏القليلة المقبلة، وهما "هعتبرك مت" كلمات بهاء الدين محمد، وتوزيع أحمد عبد ‏السلام، و "أنت قصادى" كلمات ملاك عادل وتوزيع أحمد عبد السلام .‏

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وكشفت النجمة اللبنانية إليسا عن البوستر الرسمي الأول لألبومها الجديد، ‏عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي ظهرت فيه وهي ‏تنظر للمرآة في غياب لوجها من الصورة‎.‎

وكتبت النجمة اللبنانية على البوستر الذي نشرته منذ قليل "قريباً"، فى إشارة ‏إلى اقتراب إصدار ألبومها الجديد، بعد أن شهد الكثير من التأجيلات بسبب ‏تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19‏‎".‎

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كما تستعد إليسا لطرح أغنية من ألبومها الجديد، من كلمات أمير طعيمة، ‏وألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقى كريم عبد الوهاب، ولَم يكشف عن ‏اسمها حتى تكون مفاجأه للجمهور، لكن تحمل طابعا دراميا باللهجة ‏المصرية‎.‎

وقالت إليسا، فى وقت سابق، إن ألبومها الجديد سيحتوى على 4 أغنيات ‏باللهجة اللبنانية والباقى باللهجة المصرية، كما أن الألبوم سيتضمن أغنية ‏ستكون بمثابة سيرة ذاتية عن حياتها كما حدث فى ألبومها الأخير "إلى كل ‏اللى بيحبونى"، مشيرة إلى أنها تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين ‏الكبار أمثال، عادل حقى، محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين، محمد يحيى، ‏امير طعيمة، وليد سعد‎.‎

يذكر أن إليسا طرحت مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" وهى من كلمات سهام ‏الشعشاع، وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا ‏أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق ‏الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى‎.‎