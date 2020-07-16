شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب تعلن موعد طرح أغنية "توت توت" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت الفنانة مي كساب جمهورها ومتابعيها إلى أغنية "توت توت" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث نشرت مقطع فيديو معلقة عليه:"بكره إن شاء الله الساعه ٨ مساء علي قناه اليوتيوب.. توت توت".
وفي مارس 2016، فاجأت الفنانة مي كساب جمهورها بغناء أغنية "توت توت" مع النجم هيثم شاكر عبر فضائية "الحياة"، حيث تعد هذه الأغنية من أغاني الأطفال التي قام بغنائها الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي فى الماضي.
وتستعد الفنانة مي كساب إلى طرح أغنية "توت توت" بعد أيام من انفصال التعاون بين زوجها أوكا وأورتيجا بدون مقدمات مؤخرا، فيما قالت المطربة مي كساب، إن التعاون مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا فى توزيع ألبومها الغنائى الجديد، أمركانت تسعى إليه، للوصول إلى شريحة جديدة وكبيرة من الجمهور لم أصل إليها من قبل .
وأضافت كساب مى قائلة : "أثق كثيرا فى "دماغ" أوكا فى المزيكا، فهو يفهم جيدا ماذا يريد الجمهور؟، لذلك تركت له المساحة فى اختيار شكل المزيكا التى يريد تقديمها، فهو يصنع مزيكته والتوزيع المعين وبعدها نختار كلمات ولحن يناسبه، والعكس أيضا، وسعيدة بالعمل معه، وبالفعل كنا كثيرا لا نتفق فى بعض التفاصيل، فمثلا كنا نختلف على طبقة الغناء، لدرجة كنت أرفض تسجيل الأغنية وهو موجود فى الأستوديو".
وتابعت مى حديثها لـ"الخليج 365 " قائلة :"أنا من مؤيدى الألبوم لكن السنجل لن يشبعنى فنيا ولا وجدانيا ولست مطربة «سناجل»، لكن أريد أن اقدم تاريخا، وأقدم ألبوم راضية عنه، ويرضى جمهورى.
وأوضحت بالنسبة لتقديم فكرة عمل خاص بالأطفال، أفكر في عمل خلال الفترة المقبلة، وأحلم بتقديم عمل استعراضي تمثيلي غنائي تعليمي هادف للأطفال وأرجو من الدولة تبني هذا المشروع.
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