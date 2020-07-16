شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير فيلم "قمر 14" يوم السبت لـ النبوى وغادة عادل ودينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365"، إنه سيبدأ تصوير فيلمه الجديد "قمر 14" يوم السبت المقبل، الذى يضم مجموعة كبيرة من الفناني، على رأسهم خالد النبوى، غادة عادل، دينا الشربينى، وآخرون، إخراج هادى الباجورى، حيث سيبدأ هادى تصوير المشاهد الأولى الداخلية مع أبطال العمل .

وأشار السبكى، أنه الفيلم يضم 5 خطوط مختلفة، لكل خط درامى حكاية مختلفة، وأبطال مختلفين، خاصة أن الفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم، وجارى التعاقد مع بعض ضيوف الشرف، سيتم الإعلان عنهم الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن العمل سيكون مفاجأة للجمهور .

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يشار إلى أن خالد النبوى قد أخر أعماله السينمائية، فيلم "يوم وليلة"، وعرض الفيلم في دور العرض، ولكنه لم يحقق النجاح المطلوب، وشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، أحمد الفيشاوى، درة، خالد سرحان، ميدو عادل، محمد جمعة، وأخرون، تأليف يحيي فكرى، إخراج أيمن مكرم.