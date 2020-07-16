محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي: يبدأ السبت المقبل، 18 يوليو، تصوير المشاهد الأولى من فيلم "قمر 14"، إنتاج أحمد السبكي وإخراج هادي الباجوري. الفيلم من نوعية أفلام البطولة الجماعية، التي يقدمها السبكي بين الحين والأخر مثل "كباريه والفرح وساعة ونص وغيرها". وتدور أحداث الفيلم حول قصص الحب المختلفة، ومن خلال خمس قصص لكل قصة أبطالها. الفيلم تعاقد على المشاركة في بطولته 18 نجمًا، أبرزهم خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، خالد أنور، عارفة عبدالرسول، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم، ودينا الشربيني.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص| يضم 18 نجمًا بينهم النبوي ودينا الشربيني.. تعرف على موعد تصوير "قمر 14" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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