محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :
نشرت الفنانة سلاف فواخرجي، بوسترًا لأحد الأفلام القديمة وهو "أبي فوق الشجرة"، لتدافع به عن بوستر مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو" الذي تعرض فور طرحه للعديد من الانتقادات بسبب جرأته.
وعلقت فواخرجي على البوستر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أفيشات أشهر أفلام الخمسينيات والستينيات بطولة كبار النجوم.. في زمن كان كل إنسان رقيب على نفسه، زمن كان فيه أخلاق وتربية وتذوق للفن والفهم والاستيعاب، والأهم من كل ده، لا كان فيه قلة أخلاق ولا تحرش و لا الجرائم اللي كل يوم بنسمع عنها".
وتابعت: " ربنا ميز الإنسان بالعقل، عشان يفكر ويعقل ويتدبر ويتذوق، والفن عموما بيوصل رسالة، وكل متلقي بيستوعب الرسالة حسب خلفيته وادراكه .. زي بالظبط اللي بيهاجموا التماثيل والنحت، تحت مسمى إنها أصنام".
وأضافت: "في النهاية، كل مشاهد له حرية إنه يتقبل أو لا يتقبل بس من غير مصادرة ولا تجاوز على الآخرين.. كل التوفيق ومنتظرين شارع شيكاغو".
مسلسل" شارع شيكاغو" كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، وتم تأجيله نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وهو بطولة سلاف فواخرجي، مهيار خضور، شكران مرتجي، دريد لحام، أمل عرفة، عباس النوري، وائل رمضان، ومن إخراج محمد عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر ببوستر "أبي فوق الشجرة" سلاف فواخرجي ترد على منتقدي أفيش "شارع شيكاغو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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