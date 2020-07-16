أمينة خليل تحتفل بخطوبتها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
احتفلت الفنانة أمينة خليل، مساء أمس بحفل خطوبتها في أجواء عائلية اقتصرت على الأهل والمقربين، بسبب فيروس كورونا.
ونشر موقع "عرب وود"، صورة من خطبة الفنانة، وعلق عليها: "أمينة خليل تحتفل بخطوبتها".
وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لم تعلن أمينة الأمر عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وحاولنا الوصول إليها للوقوف على التفاصيل، ولم يتسن لنا حتى هذه اللحظة .
وعرض لأمينة خليل مؤخرا مسلسل "ليه لأ" عبر منصة "شاهد"، بطولة هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف.
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