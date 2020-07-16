أمينة خليل تحتفل بخطوبتها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت الفنانة أمينة خليل، مساء أمس بحفل خطوبتها في أجواء عائلية اقتصرت على الأهل والمقربين، بسبب فيروس كورونا.

ونشر موقع "عرب وود"، صورة من خطبة الفنانة، وعلق عليها: "أمينة خليل تحتفل بخطوبتها".

وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لم تعلن أمينة الأمر عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وحاولنا الوصول إليها للوقوف على التفاصيل، ولم يتسن لنا حتى هذه اللحظة .

وعرض لأمينة خليل مؤخرا مسلسل "ليه لأ" عبر منصة "شاهد"، بطولة هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت ‏وهاني ‏عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى ‏أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎