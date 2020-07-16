أروى جودة على شاطئ البحر وباسم ياخور بصحبة نجله.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها على شاطئ البحر.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أسود وشعر قصير.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل جوز الهند.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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باسم ياخور

نشر الفنان السوري باسم ياخور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بنجله "روي".

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أمام شاطئ البحر.

نبيلة عبيد

نشرت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تجلس في يخت داخل البحر.

جوزيف عطية

نشر المطرب اللبناني جوزيف عطية، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من داخل منزله.

زينب نصر فياض

نشرت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها.

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها بفستان اصفر أنيق.