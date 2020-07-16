محمد هنيدي يشبه نفسه بـ جاستن بيبر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

سخر الكوميديان محمد هنيدي، من إحدى أغنيات النجم العالمي جاستن بيبر، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع "تويتر".

وخضع الفيديو الأصلي لتقنية الفوتوشوب ليظهر بيبر بشكل هنيدي، وعلق الأخير على الفيديو: "هنيدي بيبر".

من ناحية أخرى، بدأ هنيدي تصوير مؤخرًا، تصوير أحدث أفلامه "النمس والإنس"، ويشهد الفيلم أول تعاون سينمائي بين هنيدي وكل من منة شلبي وصابرين وشريف الدسوقي، ودنيا ماهر وعارفة عبدالرسول، كما يعود هنيدي بهذا الفيلم للعمل مع المخرج الكبير شريف عرفة بعد غياب سنوات منذ أن قدما فيلم "فول الصين العظيم".

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، ومن إخراج شريف عرفة.