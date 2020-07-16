محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نشر النجم الهندي أميتاب باتشان، صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وجه خلالها رسالة لجمهوره.
وعلق "باتشان": "أولئك الذين يعبرون عن الغيرة دائمًا تجاه الآخرين، والذين يكرهون جميع الآخرين، والذين لا يزالون غير راضين، وغاضبين، والذين يشككون دائمًا ودائمًا، وأولئك الذين يعيشون على الآخرين".
وأضاف: "ستظل هذه الأنواع الستة من الأفراد مليئة بالحزن .. كلما كان ذلك ممكنا ، نحتاج إلى إنقاذ أنفسنا من مثل هؤلاء المستوطنين".
وأثبتت الفحوصات، السبت الماضي، إصابة النجم أميتاب باتشان بفيروس كورونا، كما أصيب نجله "أبهيشيك" بالفيروس،ليتم نقلهما لأحد المستشفيات بالهند، كما تم في وقت لاحق الكشف عن إصابة زوجة ابنه النجمة الهندية الشهيرة إيشواريا راي وحفيدته، لتخضعا للعزل المنزلي، بينما جاءت نتيجة التحليل لباقي أفراد الأسرة سلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر أميتاب باتشان بعد إصابته بكورونا: نحتاج لإنقاذ أنفسنا من هؤلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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