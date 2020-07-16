لهذا السبب لطيفة توجه الشكر لتميم يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
أعربت الفنانة لطيفة، عن سعادتها باستمرار تأثر الجمهور بأغنية "أوعى تغير" حتى الاَن، رغم طرحها بأول ألبوماتها.
كما وجهت لطيفة الشكر لليوتيوبر والمطرب تميم يونس، الذي قام بإعداد ريمكس للأغنية على طريقته
وكتبت لطيفة، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "مبسوطة إن أغنية "أوعى تغير" من أول ألبوماتي في مسيرتي، لسه مؤثرة في الناس لحد اليوم".
وأضافت : "شكراً تميم يونس على الريمكس الجميل ده والله شجعتني كنت لسة بفكر أعمل ريمكس ل أرجوك أوعى تغير".
يذكر أن، الفنانة لطيفة، تستعد لطرح فيديو كليب جديد لأغنيتها "رد الباب وغرب"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، خلال الأيام القليلة المقبلة.
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