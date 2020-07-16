العثور على جثة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا بعد اختفائها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يوليو 2020 01:42 صباحاً - بعد ستة أيام على اختفائها ، أعلنت السلطات الأمريكية العثور على جثة نجمة مسلسل Glee الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا في بحيرة جنوب كاليفورنيا .

وقال رئيس شرطة مقاطعة فينتورا، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم اكتشاف الجثة صباح يوم الاثنين، في بحيرة بايرو بعد عمليات بحث طويلة ومكثفة استمرت لستة أيام بحثاً عن الممثلة .

وعُثر على الجثة طافية في المنطقة الشمالية الشرقية للبحيرة، حيث يبلغ عمق المياه ما بين 35 و 60 قدمًا.

وأكد رئيس الشرطة : "نحن واثقون من أن الجثة التي وجدناها هي جثة نايا ريفيرا"، مُضيفاً: "ليس هناك ما يشير إلى ارتكاب خطأ أو أن هذا كان انتحارًا".

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وتم نقل الجثة إلى مكتب الطبيب الشرعي بهدف التعرف عليها من خلال سجلات الأسنان.

وكانت ريفيرا، 33 سنة، قد خرجت الأربعاء الماضي في رحلة للسباحة في البحيرة مع ابنها، البالغ من العمر 4 سنوات، إلا أنها تأخرت ، ما استدعى عائلتها لأن تطلب الشرطة للبحث عنها .

وعثر على طفلها نائمًا في قاربهم العائم ، كما تم العثور على سترة نجاة على متن القارب وكان الصبي يرتدي سترة أخرى.

وأخبر ابن ريفيرا رجال الإنقاذ أنه ووالدته قد نزلا إلى الماء للسباحة، لكنها لم تعد إلى القارب. وقال المحققون إنه نظر إلى الوراء وشاهدها تختفي تحت سطح الماء.