وأنت بعيد .. أحدث أغاني تامر حسني في ألبوم 2020

يستعد النجم الكبير تامر حسني لطرح ألبومه الجديد، والمقرر طرحه قريبًا بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية، ويضم الألبوم 12 أغنية تقريبًا، ومن المقرر أن يحدد تامر حسني اسم الألبوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تزامنًا مع طرح الأفيش البدائي للألبوم.

ويتعاون النجم الكبير تامر حسني مع الشعار تامر حسين، والملحن تامر علي، وذلك من خلال

أغنية تحمل اسم وأنت بعيد، وهي ضمن الألبوم الجديد.

ومن بين أغاني الألبوم: اللي يجاور السعيد والأغنية باللهجة ‏الصعيدية، ومن كلمات صابر كمال، وألحان شريف بدر، وتوزيع توما، والأغنية الثانية لم يستقر تامر على اسمها حتى الآن، ولكن تحمل طابعًا رومانسيًا، وهي من ‏كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج.

أما الأغنية الثالثة فتحمل اسم هقولها تاني، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي.

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وأيضًا أغنية بعنوان قد الفراق، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع إسلام زكي.

ويتعاون تامر حسني من خلال الألبوم مع باقة لامعة من الشعراء والملحنين والموزعين ومن بينهم: أيمن بهجت قمر، محمد يحيى، تامر حسين، تامر علي، يحيى يوسف، شريف مكاوي، إسلام زكي، أحمد زعيم، أمير طعيمة، صابر كمال، شريف بدر، توما، أحمد عاطف، وغيرهم.