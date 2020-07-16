عبد الرحمن أبو زهرة: مش همثل ضيف شرف تاني لحد ما أموت

أعلن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، إنه لن يقوم بتأدية دور ضيف شرف، في أي عمل عمل فني مرة أخرى حتى رحيله من هذه الدنيا، مشيرًا إلى أن كافةمشاركته الفنية في المستقبل ستكون بأدور رئيسية وليست شرفية، متابعًا: "مش هخليهم يعملوا معايا زي ما عملوا مع محمود الجندي".
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وأضاف أبو زهرة، خلال لقاء عبر سكايب، ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن "الفنان محمود الجندي مات بحسرته من الوسط الفني، لأن مكنوش بيقيموه كويس"، مضيفًا: أنا بعلن أني مش هلعب دور ضيف الشرف لحد ما أموت.
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