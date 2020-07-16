قال الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، إن هناك فهم خاطئ لتصريحاته الأخيرة، موضحًا أنه يمر بظروف قاسية وضغوط غير قادر على تحملها دفعته للقول أنه يفكر في اعتزال العمل الفني.
وتابع عبد الرحمن قائلًا: فهموا كلامي خطأ .. أنا بمر بظروف عائلية قاسية أوى وربنا يصبرنى عليها .. ومقلتش هعتزل أنا قلت بفكر في الاعتزال.
وأضاف أبو زهرة، خلال لقاء عبر سكايب، ببرنامجالتاسعة، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يستطيع أن يعيش بدون الدراما وتفكيره فى الاعتزال كان بسبب الضغوط التى مر بها، وتابع: أنا مقدرش أعيش من غير دراما وتمثيل كانت لحظة حزينة ومعرفش أنا قلتها أزاي.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الرحمن أبو زهرة: أنا مقدرش أعيش بدون دراما ويؤكد: فهموا كلامي خطأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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