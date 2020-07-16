اختراق حسابات “تويتر” لمشاهير ورجال أعمال وشركات

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تغريدات متشابهة عبر “تويتر” نشرت على حسابات عدد من المشاهير ورجال الأعمال وشركات قبل قليل، منهم الميلياردير بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، ورجل الاعمال الكندي إيلون ماسك.
وقد تم طلب تحويل أموال الى حساب مصرفي معين على ان يتم ارسال مبلغ مضاعف الى المُرسل في خلال وقت قصير.
وقد مسحت التغريدات، حيث يبدو انها عملية اختراق لحسابات التويتر من قبل قراصنة اما الهدف فالسطو على المال.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.