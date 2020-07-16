اختراق حسابات “تويتر” لمشاهير ورجال أعمال وشركات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تغريدات متشابهة عبر “تويتر” نشرت على حسابات عدد من المشاهير ورجال الأعمال وشركات قبل قليل، منهم الميلياردير بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، ورجل الاعمال الكندي إيلون ماسك.

وقد تم طلب تحويل أموال الى حساب مصرفي معين على ان يتم ارسال مبلغ مضاعف الى المُرسل في خلال وقت قصير.

وقد مسحت التغريدات، حيث يبدو انها عملية اختراق لحسابات التويتر من قبل قراصنة اما الهدف فالسطو على المال.