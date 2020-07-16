تراند اليوم : الرجالة داسو علي قلب جوهرة : مش هثق في راجل تاني

ردت الراقصة جوهرة على سؤال احد متابعيها عن إرتباطها، ولكنها أكدت عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بإنستجرام بأنها غير مرتبطة.

وكتبت أيضا أنها لن تثق في الرجال وأن بعض الدروس تكون قاسية.

نشرت الراقصة جوهرة .فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

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وظهرت “جوهرة” في هذا الفيديو ببدلة رقص من اللون الفوشيا، وتتراقص على أغنية محمد رمضان ” نمبر وان”.

من ناحية أخرى نفى باسم عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة، حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال الشهير بأغنيتي “عود البطل” و”بنت الجيران”.

وشاركت جوهرة في فيلم “الفلوس” مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.