تراند اليوم : ريهام حجاج تعلق علي أزمة ويل سميث وتوجه رسالة للجمهور : أنتو فجرتو

علقت ريهام حجاج على رد فعل المصريين تجاه تصريحات جادا بينكيت زوجة النجم العالمي ويل سميث عن خيانتها له.

كتبت ريهام عبر حسابها على Facebook: “إحنا الشعب الوحيد في العالم اللي دخل علي صور will smith وشتمه أقذر الشتايم هو ومراته وعيلته.. اللي دخل شتم مراته واللي اتهمه إنه رافع ارايل.. وبغض النظر ايه اللي اتكتب احنا الشعب الوحيد اللي دخل يكتب تعليقات في العموم”.

تابعت: “مفيش بجد أي شعب تاني لا صيني ولا هندي ولا حتى في الشعوب العربية.. دا إن دل علي شئ فيدل علي إن إحنا أكتر ناس شتامين ونمامين ومتنمرين (مع اننا مفروض متدينين.. معرفش ازاي).. وإننا خلصنا أمراضنا النفسية والحشرية علي نفسنا وكشفنا قرف بعض فقلنا نكشف نفسنا للعالم بقا”.

أضافت ريهام: “إحنا الشعب الوحيد اللي تفاني في سوء استخدام السوشال ميديا والحمد لله دا كان الإنجاز الوحيد اللي حققناه منها.. هو مش مفروض نحشر نفسنا ونحكم علي حياة حد في العموم.. فمنتهى الفجر والقدر الحكم علي حياة حد لا هو من بلدك ولا ثقافتك ولا تفكيرك ولا تربيتك.. يعني مش بس مش قادرين نحترم اختلاف بعض لأ مش عارفين نحترم اختلاف الثقافات الأخرى.. إحنا عدينا البراميل بلا راجعة”.

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يُذكر أن الممثل الأمريكي ويل سميث وزوجته جادا بينيكت سميث، عادا إلى لوس أنجلوس بعد قضائهما عطلة معا في جزر الباهاما وفقا لما ذكرته مجلة People.

وكشف مصدر للمجلة أن الثنائي سافرا إلى جزر الباهاما قبل عرض حلقتهما سويا في برنامج Red Table Talk التي عرضت الجمعة الماضية وكشفت فيها سميث أنها كانت على علاقة بمغني الراب أوجست ألسينا بينما كانت تمر هي وويل بأزمة في زواجهما.

وقال المصدر إن الثنائي كانا في حالة معنوية جيدة وانضمت إليهما ابنتهما ويلو البالغة من العمر 19 عاما في منتجع خاص بالمشاهير هناك