تراند اليوم : أحمد مجدي يستعرض عضلاته في الجيم – إتفرج

شارك الفنان أحمد مجدى، متابعيه بصورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهر احمد مجدي في الجيم مستعرضا لياقة البدنية وكتب معلقا : We r back

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى:

منور يانجم – عاش -ربنا يوفقك

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يذكر أن الفنان أحمد مجدي بطل مسلسل “فرصة تانية” الذي عرض في رمضان المنقضي، يهتم كثيرا بالإخراج السينمائي بجانب التمثيل.

وشارك أحمد مجدى في بطولة مسلسل “فرصة تانية” بجانب ياسمين صبرى، محمد دياب، وآيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.